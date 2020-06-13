Vaka sayısı artınca Bilim Kurulu Üyesi'nden birbirinden önemli uyarılar geldi

13 Haziran 2020 Cumartesi, 21:45

Son iki günde günlük koronavirüs vaka sayısının normalin üzerinde bir artış sergilemesi, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'yü de tedirgin etti. Prof. Dr. Özlü, Twitter'dan yaptığı açıklamada, artış sağlayan günlük vakalara dikkat çekerek, "Hiçbirimiz güvende değiliz" dedi.

Covid-19'a karşı alınmayan tedbirlerin faturasını hepimizin ödeyeceğini söyleyen Özlü, şu uyarılarda bulundu:

"İki gündür günlük olgu sayımızda artış var. Bu bir uyandırma alarmı. “Salgın bitti, tehlike geçti, eski günlere döndük” gibi davranmaya devam edemeyiz. Virüs tedbirsizliği affetmiyor. Salgın kaldığı yerden devam etmek etmek için fırsat kolluyor.

Bazılarımızın tedbirsizliğinin faturasını hepimiz ödüyoruz. Bu mücadeleyi hep birlikte yürütmek zorundayız.

Memleketinize, köyünüze, baba ocağınıza döndüğünüzde eski alışkanlıklarınızı tekrarlamayın. Akrabalarınız, büyükleriniz, komşularınızla temas, el öpme, sarılıp, kucaklaşmaktan sakının. Ortak yemek, kahvaltı ve partilerden kaçının. Onları ve kendinizi tehlikeye atmayın.

Nişan, söz, sünnet, taziye, asker uğurlama gibi törelerimizi eskisi gibi değil; maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak ve yeni normlara göre yapalım.

“Bana bir şey olmaz” demeyin. Herkese olan size de olabilir. Siz de herkes gibisiniz. Hiçbirimiz güvende değiliz. Virüs içimizden birilerinde dolaşmaya devam ettikçe, hepimiz tehdit altında olacağız. Bu kolektif bir mücadele. Birbirimizi uyaralım."