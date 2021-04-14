VakıfBank, final serisinde durumu 2-0'a getirdi
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, .Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet’i 25-23, 25-19 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
VakıfBank - Fenerbahçe Opet: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Sarayı
HAKEMLER: Erol Akbulut, Metin Korkut
VAKIFBANK: Kübra 4, Meliha 5, Haak 23, Michelle 15, Maja 3, Zehra 8, Ayça (L)
FENERBAHÇE OPET: Kelsey 13, Dicle 2, Vargas 17, Busa 3, Eda 7, Naz 2, Aylin (L), Melis, Beliz 2
SETLER: 25-23, 25-19, 25-21
SÜRE: 81 dakika (26, 27, 28)
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet’i kendi sahasında 25-23, 25-19 ve 25-21’lik setlerle 3-0 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.
VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanan müsabakaya karşılıklı sayılarla başlanırken, sarı siyahlı ekip ilk teknik molaya 12-10 önde girdi. Setin devamında etkili oyununu sürdüren VakıfBank, ilk seti 25-23 kazandı. İkinci sette teknik molaya 12-10’la üstün giren sarı siyahlılar, hücum ve defanstaki iyi oyunu sonucunda seti 25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-0’a getirdi. Karşılaşmanın üçüncü setinde de skor ve oyun üstünlüğünü rakibine kaptırmayan VakıfBank, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride durumu 2-0’a getirdi.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, serinin üçüncü maçında 16 Nisan Cuma günü saat 20.30’da VakıfBank Spor Sarayı’nda Fenerbahçe Opet’i konuk edecek. Sarı siyahlı ekip, üçüncü maçı kazanması halinde şampiyon olacak.
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