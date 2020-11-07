Valencia maçı öncesi Real Madrid’e koronavirüs şoku
Real Madrid'in Belçikalı forveti Eden Hazard ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Real Madrid'in Belçikalı forveti Eden Hazard ve Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'nun Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
La Liga‘da Valencia deplasmanına bu iki oyuncusundan yoksun gidecek olan Real Madrid‘te teknik direktör Zinedine Zidane, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Eden Hazard ve Casemiro’nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını ifade ederek, "İkisi de hem zihinsel olarak hem de fiziksel olarak iyi. Casemiro'da birkaç semptom belirtisi var. Onlara mesaj attım. Daha sonra tekrar arayacağım. Koronavirüs olabilecek bir şey. Bunu kabul etmeliyiz. Onlar sorumluluk sahibi insanlar, dikkat ediyorlar. Açıkçası onlara sahip çıkmayı tercih ederdim" dedi.
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