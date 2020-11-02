Vali açıkladı: "En çok vaka 20 ila 40 yaş arasında görülüyor"

02 Kasım 2020 Pazartesi, 23:48

Kocaeli’de alınan tedbirlere ve yapılan denetimlere rağmen corona virüsü vaka sayılarında artış devam ediyor.

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda en çok pozitif vakaların görüldüğü yaş aralığını açıkladı.

“MASKE, MESAFE VE HİJYENE DİKKAT”

Vali Yavuz’un paylaşımları şu şekilde:

"Aldığımız tüm tedbirlere ve yaptığımız tüm denetimlere rağmen Covid vakalarında artış devam ediyor. En çok pozitif vakalar 20 ila 40 yaş arasında görülmektedir. Lütfen kurallara daha fazla uyalım. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edelim. Salgının yayılma hızını azaltmak için ev ziyaretlerini ve hanımlar arası yapılan günleri lütfen erteleyelim. Çünkü ev hanımlarında ciddi oranda Covid vakalarına rastlanıyor. Kalabalık ortamlardan uzak duralım. Sevdiklerimizi koruyalım!"