Vali, AKP Genel Başkanvekili’ni meşale ile karşıladı, CHP’li vekil tepki gösterdi
AKP Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, memleketi Ordu’da vali ve belediye başkanı tarafından meşaleler ve gençlerin tezahüratı ile karşılandı. CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, “Pandemi günlerinde hiç yakışık almıyor. Hele ki ilin valisinin, hiçbir protokol görevi olmayan milletvekili dışında bir şahsı bu şekilde karşılaması da enteresan” sözleriyle tepki gösterdi.
Kurtulmuş Ordu’da, İl Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından karşılandı. Karşılama sırasında meşaleler yakılması ve gençlerin tezahüratta bulunması dikkat çekti.
CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel de bu karşılamaya tepki gösterdi. Adıgüzel şu açıklamayı yaptı:
“Ordu’da bugün Numan Kurtulmuş ilin valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından karşılandı. Meşalelerle olağanüstü bir curcuna şamata içerisinde… Pandemi günlerinde hiç yakışık almıyor. Hele ki ilin valisinin, hiçbir protokol görevi olmayan milletvekili dışında bir şahsı bu şekilde karşılaması da enteresan. ”
ORDU, PANDEMİDE İLK ÜÇTE YER ALIYOR
AKP’nin vaka sayılarındaki artışla gündeme gelen Doğu Karadeniz illerinde yaptığı il kongrelerinde salgın önlemlerine uyulmadığını öne süren Adıgüzel, şöyle konuştu:
“Pandemide vaka sıralamasında ilk üç ilimiz Rize, Trabzon ve Ordu. Maalesef AKP de sırasıyla bu üç ilde, bugün de Ordu’da kongre yapıyor. Salona bakıyorsunuz hıncahınç dolu. Zaten Sayın (Recep Tayyip) Erdoğan’ın ifadesiyle lebalep yani ağzına kadar dolu. Bunu da bir marifetmiş gibi gülerek söylüyor. Sizler pandemi kurallarına uymazsanız vatandaş nasıl uysun? Vatandaşa görünce ceza yazıyorsunuz sizin hakkınızda kim işlem yapacak? Ben bu üç kongreyle ilgili gereken işlemlerin yapılmasını talep ediyorum, savcılara suç duyurusunda bulunuyorum.”
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