Vali Köşger: Fay hatları üzerindeyiz

Vali Köşger: Fay hatları üzerindeyiz
İzmir Deprem Master Planı toplantısı, Vali Yavuz Selim Köşger başkanlığında, İl Afet Koordinasyon Merkezi’nde yapıldı.
Vali Köşger; yerel yönetimleri, bürokrasiyi, akademisyenleri ve STK temsilcilerini buluşturan toplantıda, İzmir’in önemli gündem maddelerinin başında gelen deprem konusunda, tüm kesimlere iş birliği içerisinde çalışma çağrısında bulundu. Vali Köşger, İzmir’in Türkiye’deki metropoller arasında deprem riski en yüksek şehirlerden biri olduğunu söyledi. Medyanın İstanbul’daki deprem tehlikesini sürekli gündemde tuttuğunu dile getiren Köşger, “İzmir’de akademisyenlerimizle, işin uzmanlarıyla ve bu konuda araştırmaları olan kesimlerle konuşuyoruz. Canlı fay sayısı kaç olursa olsun merkezinde canlı fay hatları bulunan başka bir metropol yok. Altında canlı fay hatları bulunan bir şehirde yaşıyoruz” dedi.
Millet olarak kuvvetli olduğu kadar zayıf taraflarımızın da bulunduğuna işaret eden Vali Köşger, “Bir iş başımıza gelmeden çok ciddiye almıyoruz. Afete maruz kalınca olayı ciddiye alıp o anda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İzmir’in canlı fay hatları nerededir, en son ne zaman hareket göstermiştir, periyodik ritmi nedir, ne kadar şiddette deprem üretebilir? Cevaplarını bilirsek yapılaşmayı, kentin gelişmesini ona göre planlar, ona göre çalışırız. Yapılması gereken esasen budur. İzmir Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları var. Biz de AFAD olarak, İl Risk Azaltma Planı (İRAP) adı altında çalışma0lar yürütüyoruz” şeklinde konuştu.
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