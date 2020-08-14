Vali tebdili kıyafetle hastane denetledi
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastanelerdeki koronavirüs tedbirlerini denetledi. Vali Erin, şapka ve gözlük takarak sıradan vatandaş gibi hastaneleri dolaştı.
Sağlık Bakan'ı Fahrettin Koca'nın en çok pozitif vakanın çıktığı 5 ilden biri olarak gösterdiği Şanlıurfa'da koronavirüsle mücadeledeki eksiklikleri tespit etmek isteyen Vali Abdullah Erin, tebdili kıyafetle hastaneleri ve pandemi acil servislerini denetledi.
Tanınmamak için gözlük ve şapka takan Erin'i denetim esnasında hiçbir vatandaş ve memur tanımadı. Hastanelerde hasta gibi dolaşan Erin, pandemi acil servisinde oturarak çalışanları ve işleyişi takip etti.
Erin'in, tespit ettiği eksiklikleri İl Sağlık Müdürlüğü'ne ileterek giderilmesi noktasında talimat vereceği öğrenildi.
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