Valilik soruşturmasıyla işten çıkarılan kadın Kılıçdaroğlu'ndan yardım istedi: 'Çocuğumla mağdurum'

13 Mart 2021 Cumartesi, 18:31

Kılıçdaroğlu, yeni açılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Palyatif Bakım Ünitesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında İzmir Valiliği’nin güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten çıkarılmasını istediği için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden çıkarılmak zorunda kalan 17 işçiden birisi Kılıçdaroğlu’na dert yandı. İşçi, “Başkanım belediyeden işten çıkarıldık, hiçbir şekilde iş bulamıyorum, lütfen yardım edin. O kadar mağdurum ki çocuğumla” dedi. Kılıçdaroğlu, kadının elindeki notu aldı.

Kılıçdaroğlu daha sonra yeni açılan üniteyi gezdi ve sağlıkçılara sohbet etti.

Kılıçdaroğlu'nun İzmir program, Medicana International İzmir Hastanesi ziyaretiyle sona erdi.