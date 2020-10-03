Van Cumhuriyet Savcısı Kaya, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
Van'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya (54), yaklaşık 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde yaşamını yitirdi.
Kaya'nın cenazesi, Van Adliyesi'nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa'ya gönderildi.
Bursa Adliyesi'nden 3 yıl önce Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan evli ve 1 çocuk babası Cumhuriyet Savcısı Özgür Katip Kaya, yaklaşık 20 gündür koronavirüs tedavisi gördüğü, Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde bugün, hayatını kaybetti. Kaya'nın acı haberi, Van Adliyesini yasa boğdu. Kaya için bugün Van Adliyesi önünde tören düzenlendi.
Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin bilmez, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Mustafa Dede, Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, hakim savcılar ve adalet personeli katıldı.
Özgeçmişinin okunmasının ardından Özgür Katip Kaya'nın cenazesi, yapılan dualarla son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa'ya gönderildi.
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