Van Gölü'nde biri çocuk iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Van Gölü'ndeki tekne faciasında biri çocuk iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
Van'da 27 Haziran'da göle açılan teknenin batması sonucu kaybolan kişilerden biri çocuk ikisinin daha cesedine ulaşıldı.
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalarda yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen biri çocuk iki kişinin daha cesedi bulundu. Böylece ulaşılan ceset sayısı 42'ye yükseldi. Cesetler, Van Büyükşehir Belediyesi cenaze araçlarıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
NE OLMUŞTU?
Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.
Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.
Video Haberler
- İstanbul'da feci kaza! Kucağındaki bebekle yere savruldu
- Eskiden koyu AKP'liydim deyip ağzına geleni söyledi!
- Tunceli-Elazığ karayolunda feci kaza: 1 ölü, 17 yaralı
- Sabah saatlerinde ortaya çıktı! İşte o anlar
- İngilizcesi sosyal medyanın gündemine oturdu
- Yol verme kavgasında sokak savaş alanına döndü
- Denizde can pazarı
- Eminönü İskelesi'nde uçan tekme
- Dikkat! Aynı anda yakalanabilirsiniz
- Bir anda etrafını sardılar! Macron'a protestocu şoku