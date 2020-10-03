Van Gölü'ndeki tekne faciasına 7 tutuklama
Van Gölü'nde geçen yıl Aralık ayında yaşanan ve 79 düzensiz göçmenden 7'sinin hayatını kaybettiği tekne kazasıyla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheliden 7’si tutuklandı.
Bitlis'in Adilcevaz İlçesi Erikbağı Köyü sınırlarındaki Van Gölü açıklarında 26 Aralık 2019 günü yaşanan kazada, 79 göçmenin bulunduğu tekne alabora oldu. 7 göçmenin hayatını kaybettiği kazada, 72 göçmen sağ olarak kurtarıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 29 Eylül günü, Van'da gerçekleştirdiği operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Şüpheliler, Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından dün Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 7'si mahkemece tutuklanan şüphelilerden biri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.
İsimleri açıklanmayan 7 tutuklu, Bitlis E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Erdoğan'dan Kobani soruşturması açıklaması
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır
Video Haberler
- Özışık, 'ilişkim yok' dediği Orak'la bir arada!
- Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin görüntüleri ortaya çıktı
- Köpek yavrularını suni teneffüsle hayata döndürdü
- Taksim'de gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı
- Canlı yayında bayılmıştı! İşte olayın perde arkası
- Sokak röportajında şoke eden 'İç savaş' iddiası
- Bakanlık yasaklamıştı! Antalya'da skandal görüntüler
- Tutuklama kararının ardından HDP'lilere polis müdahalesi
- Vicdansızlık! Köpeği ezen sürücü ardına bile bakmadı
- Canlı yayında Davutoğlu'nu öfkelendiren 'basit' soru
En Çok Okunan Haberler
- Cumhur İttifak’ı iddiası
- Bir küp altın buldular, jandarmaya teslim ettiler
- Yandaş imasına İsmail Saymaz öyle bir yanıt verdi ki...
- Hayrola, hükümet istifa mı etti?
- Biat etmeyen bertaraf mı oluyor?
- MEB'den liseler için yüz yüze eğitim açıklaması
- Koca: Düşüş devam ediyor
- Erdoğan'dan Kobani soruşturması açıklaması
- Çiçek adası sakinlerinden Hülya Avşar'a tepki
- Kirli ilişkiler ağı açıklanırsa mahalle karışır