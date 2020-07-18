Van Gölü'ndeki tekne faciasında üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:46

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nden açılan ve bir daha haber alınamayan tekne ile içindeki kişilerin cesetlerinin çıkarılması için Jandarma İç Güvenlik Timleri, Su Altı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sahil Güvenlik ekipleri, ROW cihazlarıyla Çarpanak Adası açıklarında çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmalarının 21'nci gününde yapılan çalışmalar kapsamında, yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın ardından Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 48'e yükseldi.

Cenaze aracına konan cesetler, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.



NE OLMUŞTU?

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran'da tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş'tan uzun süre haber alınamaması üzerine mahalle muhtarı güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu.

Bunun üzerine gece görüşlü termal kameralı helikopter, İHA ve botlarla göl ile çevresinde yürütülen arama çalışmalarında tekne Çarpanak Adası açıklarında 106,5 metre derinlikte bulunmuştu. Soruşturma kapsamında aralarında tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş'ın da bulunduğu 5 kişi tutuklanmıştı.