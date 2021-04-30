Van'da 15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olay yerindeki kan damlasından kimliği belirlenerek yakalandı
Van'da 15 yıl önce işlenen cinayetin şüphelisi olay yerindeki kan damlasından kimliği belirlenerek yakalandı
Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 2006'da işlenen faili meçhul cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, faili meçhul cinayetler ve olayları aydınlatmak amacıyla kurulan "özel ekip", eski dosyaları ele almaya başladı.
Bu kapsamda 2006 yılında İpekyolu ilçesinde kendisine ait ticari araçta öldürülen M.S'nin dosyası yeniden incelemeye alındı.
Olay yerindeki parmak izleri ve bir damla kandan kimlikleri tespit edilen şüpheliler E.P, S.P, A.P. ve Ş.P. teknik takip, kamera kayıtlarının incelenmesi ve sokak çalışmaları sonucu Cinayet Büro Amirliği ve Özel Harekat ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, S.P, A.P. ve Ş.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Video Haberler
- Erdoğan tam kapanmada nerede olacak?
- Bombacılar Habertürk TV yayında: Tam dibimizdeymiş!
- Kütahya'da iki TIR çarpıştı: 2 ölü
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler
- Tam kapanmanın ilk gününde metrelerce araç kuyruğu
- Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası
- Mehmet Öz'den kız kardeşine yeni suçlama
- Küçük çocuktan kova ile bateri şov
- Canlı yayında attığı tweetleri inkar etti
- Sağlık Bakanlığı,Bilim Kurulu’nu sorumlu tutacak
En Çok Okunan Haberler
- Tekeller 'yasak kalktı' dedi, bakanlık açıklama yaptı
- Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge
- Büyük karmaşa: Cezalar başladı
- 'Dillerinizi keser, itlaf ederiz' tehdidi
- AKP'ye büyük şok! Son ankette partilerin oy oranı
- Fenerbahçe'de yüksek gerilim; sahada kapıştılar!
- TTB Genel Sekreteri Bulut'tan kritik aşı açıklaması
- MEB'den ek ücret açıklaması
- AKP MKYK üyesinden Erdoğan'a uyarı
- Prof. Dr. Ceyhan'dan İstanbul için önemli açıklama