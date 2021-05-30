Van'da, kaçak 1 ton 200 kilo inci kefali avına 9 bin lira ceza

30 Mayıs 2021 Pazar, 09:42

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı,Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, İl Jandarma Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erciş'in Zilan ile Muradiye'nin Bendimahi ve İpekyolu'nun Akköprü çaylarında gece kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde 1 ton 200 kilo inci kefali geçirildi. Ölü balıklar ekipler arafından imha edilirken, kaçak balık avlayan 5 kişiye ise 9 bin 270 lira para cezası uygulandı. Denetimlerde 6 uzatma, manyat ve serpme ağlarına da el konuldu.

