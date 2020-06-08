Van'da patlama!
Van’ın Çatak ilçesi Narlı ile Dalbastı mahalleleri arasında meydana gelen bir patlamada ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, Van’ın Çatak ilçesi Narlı ile Dalbastı mahalleleri arasında meydana gelen bir patlamada ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Video Haberler
- 'Yediğin yemeği çok gördüler kızım benim'
- İngiltere'de köle tüccarının heykeli yıkıldı
- Tarlaları baraj altında kalan köylüler arazi bekliyor
- Bunun adı vahşet! Görüntüleri sosyal medyada paylaştı
- İlk kez böyle görüntülendi!
- Polisi üstünden atan at, protestocuların arasına daldı
- Sahilde sosyal mesafeli deniz keyfi
- Erdoğan'ın aslanları görüntülendi
- Halinden memnun yurttaş sosyal medyada olay oldu
- Annesinin gözleri önünde levyelerle öldüresiye dövdüler!