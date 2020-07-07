Van'daki göçmen faciasında ölü sayısı 12'ye yükseldi

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gevaş-Deveboynu ile Çarpanak arası Gölde su yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedi bulunmuş ve sayı 12 ye yükseltmiştir" denildi.

DHA
07 Temmuz 2020 Salı, 14:43
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Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gevaş-Deveboynu ile Çarpanak arası Gölde su yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedi bulunmuş ve sayı 12 ye yükseltmiştir" denildi.


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