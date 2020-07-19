Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 56'ya yükseldi
Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili arama çalışmaları kapsamında, iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 56'ya yükseldi.
Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili arama çalışmaları kapsamında, iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 56'ya yükseldi.
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