Van'daki tekne faciasında ölü sayısı 56'ya yükseldi

Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili arama çalışmaları kapsamında, iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 56'ya yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2020 Pazar, 12:08
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Van Gölü'ndeki tekne faciasıyla ilgili arama çalışmaları kapsamında, iki kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 56'ya yükseldi. 

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