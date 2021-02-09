VAR uyarısı ile kırmızı kart çıktı!

09 Şubat 2021 Salı, 20:54

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i konuk ederken maça kırmızı kart damgasını vurdu. 42. dakikada gol öncesi avantaja bırakılan pozisyonda Lemos, Deniz'e sert bir harekette bulundu. Önce sarı kart gören Lemos, VAR odasındang elen uyarı ile kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Sakatlıkları bulunan Tisserand, Gustavo, Pelkas ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir maçında görev alamadı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray ile mücadele eden Fenerbahçe'de 7 isim Başakşehir maçında yedek soyundu. Erol Bulut, Altay, Serdar, Mert Hakan, Samatta, Valencia, Osayi-Samuel, Nazım Sangare'ye Başakşehir maçında yedekler arasında yer verdi. Bu oyuncuların yerlerine ise Harun, Gökhan, Lemos, Sinan, Ferdi, Thiam, Cisse görev aldı.

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül, 11 maç sonra 11’de yer aldı.

Kupada Başakşehir ile oynanan karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Gökhan Gönül en son ligin 12’nci haftasında oynanan Malatyaspor maçında görev almıştı.

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız futbolcu Mesut Özil, kupa maçında da yedekler arasında yer aldı. Maç eksiği bulunmasından dolayı teknik direktör Erol Bulut'un son 2 lig maçında yedek soyundurduğu Mesut Özil, kupa maçında da yedekler arasında yer aldı.

BAŞAKŞEHİR'DE 11 EKSİK

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçına 11 eksikle çıktı. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Edin Visca, Chadli, Aleksic, Caiçara, Da Silva, Mehmet Topal, Boli Bolingoli-Mbombo, Hasan Ali, Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir ve Tolga Ciğerci Fenerbehçe karşılaşmasında forma giyemedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise mücadeleye şu 11'le başladı: "Volkan Babacan, Uğur Uçar, Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Azubuike, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Fernandes, Demba Ba."

NİHAT ÖZDEMİR İLE ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan ZTK çeyrek final maçını TFF Başkanı Nihat Özdemir ile A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de tribünden izledi.



