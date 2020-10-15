Varank: Bir AYM üyesinin sosyal medya hesabının olması başlı başına felaket

15 Ekim 2020 Perşembe, 11:41

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir radyo programında Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın Twitter hesabından 'Işıklar yanıyor' diyerek paylaştığı AYM fotoğrafı ile ilgili konuştu.

“Gerçekten çok talihsiz bir açıklamayla karşı karşıya kaldık" diyen Varank, "Bir Anayasa Mahkemesi üyesinin sosyal medya hesabının olması buralardan siyasete gönderme yapması zaten başlı başına bir felaket. Bu ülke darbelerden ve vesayet rejiminden çok çekti. Biz iktidarımız boyunca çok çeşitli vesayet odaklarıyla mücadele ederek bu noktalara geldik. Bu mücadelede bizim her zaman yanımızda milletimiz oldu. Bu vesayet odaklarını milletimizin desteğiyle bir bir üstesinden geldik. Bu ülkede herkes ışıkların yanmasının, bir binanın ışıklarının yanmasının ne demek olduğunu bilir. Bu çok açık ve net bir darbe imasıdır. Bu ülkede Genelkurmayın ışıkları yanıyor diye, defalarca manşetler atıldı. Siyasi iktidarlara göndermeler yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"SİYASET YAPMAK İSTİYORSA..."

15 Temmuz’da fiili darbe ile mücadele ettiklerini belirten Varank, “Anayasa Mahkemesi üyeliğine gelmiş bir kişinin bunu bilmemesi başlı başına tanımlanamayacak bir ifade. 15 Temmuz’da fiili darbe ile mücadele ettik. Halkımızla beraber meydanlarda şehitlerimiz oldu, gazilerimiz oldu. Bir Anayasa Mahkemesi üyesinden bu tavrı görmek beni gerçekten çok şaşırttı. Kişisel olarak da çok rahatsız oldum. Eğer bu zatı muhterem siyaset yapmak istiyorsa bunun usulleri bellidir. Ama devletin en üst yargı organının bir üyesinin bu şekilde siyasi mesajlar vermesi, darbe iması yapması asla kabul edilebilir bir şey değildir. İstifa müessesesi genelde siyasilerle ilişkilendirilir. Bunu sadece siyasilerle ilişkilendirmek doğru değil. Ben çok açık bir şekilde söyleyeceğim. Böyle bir işe girişmiş bir kişinin o makamda oturmaması lazım" diye konuştu.

“HATAY’DA 100 FABRİKA AÇACAĞIZ"

Fabrika açılışlarına devam edeceklerini söyleyen Varank, "Gaziantep’te 300 fabrikanın açılışını yapmıştık. Gaziantep’te de sanayiciler özellikle rica ettikleri Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde sanayicilerle bir araya gelsin son dönemde açılışını yapmadığımız 300 tesisimizin açılışını yapalım. Bu fabrikalarımızın resmi açılışlarını gerçekleştirmiş olalım dedik. Bizde bir program düzenledik ve açılışı gerçekleştirdik. Muhalefet çıktı, eleştirilere başladı. Tabi ki bunlar çamur atmaya çalışacaklar ama biz kendimizden eminiz. Türk sanayisinden eminiz. Hatay’da yeni bir sanayi sitesi bitti.100 fabrikayı aynı anda açacağız. Bundan rahatsız olacaklar, biz onları rahatsız etmeye devam edeceğiz. Bu tip yalan ve iftiradan etkilenen vatandaşlarımızın olması beni çok üzüyor. 18 senede Türkiye’nin nereden nereye geldiğini biliyoruz." ifadelerine yer verdi.