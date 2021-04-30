Vatikan'da yolsuzluğa karşı, 40 avronun üzerinde hediye kabul etmek yasaklandı

30 Nisan 2021 Cuma, 12:41

Reuters

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Vatikan'da yolsuzluğun önüne geçmek amacıyla yeni bir kanun çıkardı. Kardinaller gibi din insanları da dahil Vatikan çalışanlarının, değeri 40 euro'yu aşan hediyeleri kabul etmesi yasaklandı.

Dün yayımlanan "kamu maliyesi yönetiminde şeffaflık" kanununa göre, 40 euro'luk hediye limiti Vatikan'da görevli herkes için geçerli olacak. Yöneticilik pozisyonundakiler içinse ek tedbirler de alınacak.

Bu ek tedbirler arasında, yöneticilerin vergi cennetlerinde yatırım yapmasının yasaklanması da yer alıyor. "Kilise öğretilerine aykırı amaçlarla ya da sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerde hisse ya da menfaat sahibi olmamak" şartı da getiriliyor.

Kanunda bu faaliyet alanları belirtilmezken, uzmanlar bunlara silah üreticileri ya da çevreye zarar veren şirketlerin de dahil olduğunu belirtiyor.

Vatikan'da üst düzey pozisyonlarda çalışmaya başlayacak kişilerin, haklarında terör, kara para aklama ya da vergi kaçırma gibi suçlamalarla mahkumiyet ya da soruşturma olmadığını beyan etmeleri de gerekecek. Bu beyanın 2 yılda bir yenilenmesi istenecek.

Papa Francesco, görüştüğü devlet liderlerinden gelenler de dahil olmak üzere kendisine verilen hediyeleri açık artırmayla satışa çıkararak gelirini yardım kuruluşlarına bağışlıyordu.

2017'de Papa'ya hediye edilen bir Lamborghini de bu şekilde 900 bin euro'ya satılmış ve bu gelir Haiti ve Irak'ta yeniden inşa çalışmalarına ve insan kaçakçılığı kurbanı kadınlara destek veren bir vakfa devredilmişti.

Skandallar

Öte yandan son yıllarda, Vatikan'ın mali yönetiminde kuralsızlıklar olduğunu gösteren bazı skandallar da ortaya çıkmıştı. 2019'da ABD'li piskopos Michael J. Bransfield'in kilise fonlarını kullanarak başka din insanlarına 350 bin doların üzerinde çekler yazdığı belirlenmişti.

Mali usulsüzlüklerin yanı sıra cinsel tacizle de suçlanan Bransfield, Papa tarafından görevden alınmıştı.

Eski Washington Başpiskoposu Theodore Edgar McCarrick'in de, bazı Vatikan yetkililerine çekler yazdığı ortaya çıkmıştı. Vatikan'daki soruşturmada çocuk tacizi de dahil bir dizi suçlamadan mahkum olan McCarrick, din adamlığından atılmıştı.

Geçen yıl da, Katolik Kilisesi'ne yapılan bağışları kardeşinin kooperatifine aktardığı ve vergi cennetlerindeki spekülatif fonlara yatırım yaptığı öne sürülen üst düzey Vatikan yetkilisi Kardinal Giovanni Angelo Becciu görevden uzaklaştırılmıştı.

Papa Francesco, Vatikan'ın şeffaf olmamakla eleştirilen ekonomi yönetimini kontrol altına almak için son yıllarda bir dizi yeni yasal düzenleme yapmıştı.

Dün açıklanan yeni kanun da, Avrupa Konseyi'ne bağlı mali denetleme kuruluşu Moneyval'ın Vatikan'ın uluslararası standartlara ne derece uyduğunu değerlendirdiği ve bugünlerde açıklanması beklenen rapora kısa süre kala geldi.