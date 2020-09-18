Vedat Günyol Deneme Ödülü'lerinde Zeynep Oral ve Aykut Küçükkaya Seçici Kurul’da

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

Yüksek mimar, ozan, köşe yazarı, öğretim üyesi Cengiz Bektaş’ın mart ayında yaşamını yitirmesinin ardından ve gazetemiz yazarı Hikmet Altınkaynak da Oktay Akbal Edebiyat Ödülü’nün seçici kuruluna katılmasıyla seçici kurula iki yeni isim katıldı.

Vedat Günyol Deneme Ödülü seçici kurulunun yeni üyeleri, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Cumhuriyet yazarı Zeynep Oral oldu.

Vedat Günyol Deneme Ödülü için başvurular 15 Kasım’a kadar Kartal Belediyesi’ne yapılabilecek. Ödüller 7 Mart 2021 günü Kartal Hasan Âli Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.