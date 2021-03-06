Vedat Milor yeni anket başlattı: 'En zor sorulardan biri'

Twitter hesabından yaptığı paylaşım ve anketlerle sık sık gündeme gelen gastronomi yazarı Vedat Milor, yeni bir anket başlattı.

Anketi duyurmadan önceki gün "Anketörlük kariyerimin en zor sorularından birini soracağım. Basit bir cevabı varmış gibi gözükecek ama çok ciddi bir analitik çözümleme ve muhakeme gerektirecek. Bu soru rahatlıkla NASA veya McKinsey mülakatlarında sorulabilir" diyen Milor, diğer gün anketi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"ANKET! Bu sefer sizlere basit gözüken bir soru soracağım. Ama gastronomik açıdan en zor ve en spesifik sorulardan biri bu. Hep beraber analitik çözümleme yapmamız gerekecek. Bol şans! Adana kebap mutlaka kuyruk yağlı mı olmalı yoksa kuyruk yağsız da olur mu?

Gastronomik bilgisini ve muhakeme yeteneğini kullanarak yorum kısmında bu soruya en iyi cevabı verdiğini düşündüğüm bir arkadaşa Adana kebap ısmarlamak isterim kabul ederse."