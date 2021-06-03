Veli Saçılık’ın olmayan koluna polis kelepçe takmak istedi

03 Haziran 2021 Perşembe, 13:41

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve aktivist Veli Saçılık, 1 Haziran’da Güvenpark’ta yapılmak istenen Ethem Sarısülük anmasında uğradığı polis şiddetine dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Saçılık'ın paylaşımı şöyle;

“Gezi anmasına polis sebepsiz, uyarısız saldırdı. Islak zemine yatırıp kafamı yumrukladı, olmayan kolumu kelepçe takılsın diye uzatmadığım tekmeledi. Diğer 8 kişiye de benzer muamele yapıldı. Gözaltı arabasında ‘siz iyilikten anlamıyorsunuz’ dediler. :)”

Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay’daki Gezi eyleminde polis Ahmet Şahbaz tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sarısülük, doğum günü olan 14 Haziran’da vefat etmişti.