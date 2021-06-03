Veli Saçılık’ın olmayan koluna polis kelepçe takmak istedi

2013 yılında Gezi Parkı protestoları sırasında Ankara'da polis tarafından vurularak öldürülen Ethem Sarısıülük anmasında gözaltına alınan Veli Saçılık, polisten şiddet gördüğünü ve olmayan koluna kelepçe takılmak istendiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2021 Perşembe, 13:41
Veli Saçılık’ın olmayan koluna polis kelepçe takmak istedi
Abone Ol google-news

HDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve aktivist Veli Saçılık, 1 Haziran’da Güvenpark’ta yapılmak istenen Ethem Sarısülük anmasında uğradığı polis şiddetine dair Twitter hesabından paylaşımda bulundu. 

Saçılık'ın paylaşımı şöyle;

“Gezi anmasına polis sebepsiz, uyarısız saldırdı. Islak zemine yatırıp kafamı yumrukladı, olmayan kolumu kelepçe takılsın diye uzatmadığım tekmeledi. Diğer 8 kişiye de benzer muamele yapıldı. Gözaltı arabasında ‘siz iyilikten anlamıyorsunuz’ dediler. :)” 

Ethem Sarısülük, 1 Haziran 2013 tarihinde Kızılay’daki Gezi eyleminde polis Ahmet Şahbaz tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Sarısülük, doğum günü olan 14 Haziran’da vefat etmişti.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler