Veliefendi'de "Çim Kokusu" zamanı...

14 Nisan 2021 Çarşamba, 07:24

İstanbul ilkbahar-yaz sezonunda yarışlar; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak.

İstanbul yarış programında heyecan bugün saat 13.00'te başlayacak. 10 koşuluk ilk günün yarışlarında saat 15.30'daki Orhan Meker ve saat 16.30'daki Ergin Talay Koşuları'nda Gazi adayı 3 yaşlı İngiliz atları da 1400 metre çim pistteki yarışlarda birincilik mücadelesi verecek.

Veliefendi'de İlkbahar-Yaz sezonunda 93 yarış gününde, 459’u çim ve 288’i sentetik pistte olmak üzere toplamda 747 koşuda atlar koşularını kazanmak için sahaya çıkacak. Bu yarışların 427’sinde İngiliz, 320’sinde Arap atları start alacak. 95. kez startı verilecek Gazi Koşusu bu yıl 27 Haziran pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.

Covid 19 salgını ve pandemi süreci yüzünden tüm hipodromlarda çok sıkı önlemler alınmış durumda. Bu nedenle yarışlar şimdilik yine seyircisiz organize edilecek. Tribünler bu yüzden şimdilik boş kalacak. Padok alanlarına ise sadece belirlenmiş bölümlere atın sahibi, antrenörü ve jokeyi dışında kimse giremeyecek.

8 MAYIS CUMARTESİ: TBMM

16 MAYIS PAZAR: Erkek ve Dişi Tay Deneme

29 MAYIS CUMARTESİ: Tarım ve Orman Bakanlığı

5 HAZİRAN CUMARTESİ: Mehmet Akif Ersoy

6 HAZİRAN PAZAR: Kısrak ve Sait Akson

25 HAZİRAN CUMA: İstiklal Savaşı

27 HAZİRAN PAZAR: GAZİ

25 TEMMUZ PAZAR: Avrasya, Niğbolu

1 AĞUSTOS PAZAR: Çanakkale Zaferi

5 EYLÜL PAZAR: Topkapı, Boğaziçi

19 EYLÜL PAZAR: Veliefendi

25 EYLÜL CUMARTESİ: Ankara

26 EYLÜL PAZAR: Türkiye Jokey Kulübü

2 EKİM CUMARTESİ: Hatay

9 EKİM CUMARTESİ: Kraliçe Elizabeth

24 EKİM: Çaldıran

30 EKİM CUMARTESİ: Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı