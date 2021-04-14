Veliefendi'de "Çim Kokusu" zamanı...
Atçılık camiasının ve tüm yarışseverlerin beklediği İstanbul sezonu çim pist yarışları bugün start veriyor.
İstanbul ilkbahar-yaz sezonunda yarışlar; Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri olmak üzere haftada 3 gün yapılacak.
İstanbul yarış programında heyecan bugün saat 13.00'te başlayacak. 10 koşuluk ilk günün yarışlarında saat 15.30'daki Orhan Meker ve saat 16.30'daki Ergin Talay Koşuları'nda Gazi adayı 3 yaşlı İngiliz atları da 1400 metre çim pistteki yarışlarda birincilik mücadelesi verecek.
Veliefendi'de İlkbahar-Yaz sezonunda 93 yarış gününde, 459’u çim ve 288’i sentetik pistte olmak üzere toplamda 747 koşuda atlar koşularını kazanmak için sahaya çıkacak. Bu yarışların 427’sinde İngiliz, 320’sinde Arap atları start alacak. 95. kez startı verilecek Gazi Koşusu bu yıl 27 Haziran pazar günü Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak.
Covid 19 salgını ve pandemi süreci yüzünden tüm hipodromlarda çok sıkı önlemler alınmış durumda. Bu nedenle yarışlar şimdilik yine seyircisiz organize edilecek. Tribünler bu yüzden şimdilik boş kalacak. Padok alanlarına ise sadece belirlenmiş bölümlere atın sahibi, antrenörü ve jokeyi dışında kimse giremeyecek.
8 MAYIS CUMARTESİ: TBMM
16 MAYIS PAZAR: Erkek ve Dişi Tay Deneme
29 MAYIS CUMARTESİ: Tarım ve Orman Bakanlığı
5 HAZİRAN CUMARTESİ: Mehmet Akif Ersoy
6 HAZİRAN PAZAR: Kısrak ve Sait Akson
25 HAZİRAN CUMA: İstiklal Savaşı
27 HAZİRAN PAZAR: GAZİ
25 TEMMUZ PAZAR: Avrasya, Niğbolu
1 AĞUSTOS PAZAR: Çanakkale Zaferi
5 EYLÜL PAZAR: Topkapı, Boğaziçi
19 EYLÜL PAZAR: Veliefendi
25 EYLÜL CUMARTESİ: Ankara
26 EYLÜL PAZAR: Türkiye Jokey Kulübü
2 EKİM CUMARTESİ: Hatay
9 EKİM CUMARTESİ: Kraliçe Elizabeth
24 EKİM: Çaldıran
30 EKİM CUMARTESİ: Cumhuriyet ve Cumhurbaşkanlığı
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