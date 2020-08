Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "Türkiye ile ilişkilerimiz daha da güçlendi"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirmesinden bir gün sonra Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında daha da güçlendiğini ifade etti.

Maduro Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki kardeşlerimizle ikili ilişkilerimiz özellikle korona virüs salgını nedeniyle insanlığın karşı karşıya kaldığı zor dönemde daha da güçlendi. Kardeşçe dayanışma, iş birliği ve derin dostluk içinde ilerliyoruz" dedi.

