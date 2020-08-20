Venezuela Devlet Başkanı Maduro: "Türkiye ile ilişkilerimiz daha da güçlendi"

20 Ağustos 2020 Perşembe, 00:07

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirmesinden bir gün sonra Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sırasında daha da güçlendiğini ifade etti.

Maduro Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki kardeşlerimizle ikili ilişkilerimiz özellikle korona virüs salgını nedeniyle insanlığın karşı karşıya kaldığı zor dönemde daha da güçlendi. Kardeşçe dayanışma, iş birliği ve derin dostluk içinde ilerliyoruz" dedi.

RT @NicolasMaduro: I had a pleasant working meeting with the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Turkey, Mevlüt Çavuşoğlu. We discussed the agenda of cooperation, support and coordinated actions between Turkey and Venezuela to [...] https://t.co/TTIEE7kGcl — Nicolás Maduro (@maduro_en) August 19, 2020

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dün Venezuela ziyareti sırasında hem Devlet Başkanı Maduro hem de mevkidaşı Jorge Arreaza ile bir araya gelmişti. İki ülke arasında farklı alanlarda birçok anlaşmaya imza atılmıştı.

18 Temmuz’da Türkiye, Venezuela’ya 40 bin PCR test kiti, 100 bin maske, 35 bin koyucu kıyafet ve 200 bin eldiven de dahil olmak üzere 15 ton tıbbi malzeme bağışlamıştı. Devlet Başkanı Maduro, önümüzdeki haftalarda salgınla mücadele etmek için Türkiye’den başka bir uçağın da Venezuela’ya geleceğini duyurdu.