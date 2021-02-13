Venezuela'da yaptırımların yükünü halk çekiyor

13 Şubat 2021 Cumartesi, 12:09

Ülkedeki kamu politikalarının 2015 yılına kadar işlediğini ancak 2015 yılında ABD tarafından uygulanmaya başlanan yaptırımlarla sosyal refah düzeyinin düşmeye başladığını belirten Maduro, Hükümet Hesap Verilebilirlik Ofisi'nin (GAO) verilerini örnek gösterdi.

GAO'nun yayınladığı 54 sayfalık rapora göre, Venezuela’ya uygulanan yaptırımlar ülkedeki ekonomik krizin derinleşmesine ve Venezuela’ya insani yardımların ulaşmasında zorluklara neden oluyor. Birgün'de yer alan habere göre, Washington'ın ülkenin petrol şirketi PDVSA ve Venezuela Merkez Bankası’nı da içerecek biçimde yaptırımları arttırması ülke gelirlerinde ciddi düşüşler yaratıyor.