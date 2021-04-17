Verdiği yanıt olay oldu: Tunç Soyer'den CHP'yi eleştiren AKP'liye çok sert yanıt
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Meclis toplantısında CHP'yi eleştiren AKP'li üyeye çok sert yanıt verdi.
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