Verdiği yanıt olay oldu: Tunç Soyer'den CHP'yi eleştiren AKP'liye çok sert yanıt

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gerginlik. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Meclis toplantısında CHP'yi eleştiren AKP'li üyeye çok sert yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
17 Nisan 2021 Cumartesi, 16:59
Verdiği yanıt olay oldu: Tunç Soyer'den CHP'yi eleştiren AKP'liye çok sert yanıt
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