Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu

23 Ekim 2020 Cuma, 14:55

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi‘ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.

"Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız." diyen Muş'ın açıklamasına göre vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak.

AKP'li Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi.

Borçlarda ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak.











