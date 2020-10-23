Vergi yapılandırmasında detaylar belli oldu
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, borçlara yapılandırma teklifinin ayrıntılarını açıkladı.
AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi‘ne eklenecek vergi yapılandırmasına ilişkin detayları açıkladı.
"Geniş bir yapılandırma teklifini vermiş olacağız." diyen Muş'ın açıklamasına göre vergi, SGK, KYK, trafik, köprü borcu cezalarına 18 ay taksitle yapılandırma hakkı tanınacak.
AKP'li Mehmet Muş, yaklaşık 500 milyar liralık büyüklüğe sahip bir vergi yapılandırması olacağını bildirdi.
Borçlarda ilk ödeme 2021 Şubat ayında yapılacak.
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan kritik 'İstanbul' açıklaması
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- Çocuğa cinsel istismarda bulunan muavin tutuklandı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Akşener'e esnaftan yanıt: Siftah etmeden kapatıyoruz
- 7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
- Görenler dondu kaldı: Nöbet geçiren adamın talihsiz anı
- Taksiciden müşteriye: Seni gebertirim kadın!
- Tüyler ürperten görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
- Çaldıkları aracı iterek benzin istasyonuna getirdiler
- Sabah saatlerinde kaydedildi: Göz gözü görmedi!
- Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntü
- Motosikletli yayaya çarpıp kaçtı! Korkunç an kamerada
- Çevredekiler o anı kaydetti, ekipler harekete geçti
En Çok Okunan Haberler
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Erdoğan'dan kritik 'İstanbul' açıklaması
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- Çocuğa cinsel istismarda bulunan muavin tutuklandı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı