Veysi Ateş'ten o manşete tepki

23 Mayıs 2020 Cumartesi, 14:03

Daha önce de yaşanan canlı yayın kazası için “Evlerden yayın yapıyoruz. Aksıran olabilir tıksıran olabilir” açıklaması yapan Veyis Ateş, ekrana yansıyan ses için de açıklama yaptı.

Ateş şu ifadeleri kullandı:

"İlkinde güldük eğlendik de…

Onay sesi, biraz fazla zorlama bir yorum olmamış mı yaani gençler…

Neyse…

Hayırlı sahurlar"

BAŞLIĞA TEPKİ GÖSTERDİ

Yeniçağ gazetesi Veyis Ateş’e ilişkin yayımlanan haberde "Dikkat! Ateşle yaklaşmayın" başlığını kullanmasına da tepki gösteren Ateş, "Birincisini espri olarak karşıladık ama bu kez organize bir kötülükle karşı karşıyayız" dedi.

Ateş'in paylaşımı şöyle:

"Bi’de....

Birincisini espri olarak karşıladık ama bu kez organize bir kötülükle karşı karşıyayız.

Aslı olmayan montaj ses ve görüntüler kullanarak itibar suikastı yapanlara karşı hukukçularımız gerekeni yapacaklar.

Sonra “vay” durumları olmasın."