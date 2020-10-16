Vida Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? İşte yanıtı

16 Ekim 2020 Cuma, 08:20

Beşiktaş'ın 31 yaşındaki stoperi Domagoj Vida'nın Türkiye temsilcisi Uğur Avadan, Hırvat futbolcu için kendisini İngiltere'den arayanların olduğunu söyledi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Avadan, "Vida, Konyaspor'da maçında şanssızdı. 2 buçuk yıllık Türkiye macerasında böyle bir maç yok. Milli takımından döndükten sonra yina Beşiktaş'a maksimum katkı vermek için çalışacak" dedi.

Uğur Avadan, "Everton'dan Vida'yla ilgili çok fazla kişi beni aradı. Vida'yı sordular; ama önce Beşiktaş'la konuşmak zorundalar. Resmiyete dökülmedi. Ama Vida için İngiltere'den çok sayıda kişi aradı. Geldiğinden bu yana hep transfer haberlerinin konusu oluyor. Hırvatistan Milli Takımı'nda oynadığ ve popüler olduğu için bu haberler çıkar. Önemli olan gerçekler. Vida, Beşiktaş kalmayı istedi" şeklinde konuştu.

Vida'nın ücretinde indirim konusunun henüz konuşulmadığını belirten Avadan, "Transfer dönemi henüz bitti. Beşiktaş'nın talebi doğrultusunda sanırım oturulup, konuşulur" dedi.

Teknik direktör Ulvi Güveneroğlu ise Vida'nın kafa olarak Beşiktaş'tan ayrıldığını söyledi. Güveneroğlu, "Vida bu problemlerle uğraşmak istemiyor artık. Bir futbolcunun saha dışı olaylarla uğraşması saha içi peformansını çok etkiliyor. Bence Vida, transferin açık olduğu ülkelere bu dönem içerisinde gider. Yüzde 80 oranında takımdan ayrılacak" diye konuştu.

Kaynak: Ajansspor