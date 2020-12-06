Virginia Woolf’tan çocuklar için bir hikâye

06 Aralık 2020 Pazar, 14:23

Lugton Dadı şöminenin yanında oturmuş dikiş dikiyordu. Diktiği perdenin desenini süsleyen hayvanlar sabırla onun uyuyakalmasını bekliyorlardı. İhtiyar kadın horlamaya başlayınca perdedeki hayvanlar yavaş yavaş uyandı. Antilop başıyla zebraya işaret etti, zürafa ağacın tepesindeki yaprağı dişledi. Çok geçmeden perde canlandı, perdenin sakinleriyse su içmeye ışıl ışıl parlayan göle doğru yola çıktılar. Peki bütün bu olan bitenden Lugton Dadı’nın haberi var mıydı dersiniz?

Virginia Woolf’a ait bu hikâye Mrs. Dalloway’e ait el yazmasının sayfaları arasında bulundu ve Julie Vivas’ın harikulade suluboya resimleriyle ilk kez 1991 yılında yayımlandı.

Dadının Perdesi / Virginia Woolf / Resimleyen: Julie Vivas / Çev.: Tunç Tayanç / Yapı Kredi Yayınları / 36 s.