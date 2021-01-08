Virüs sanata engel olamadı

Virüs sanata engel olamadı
Balçova Belediyesi Gençlik Tiyatrosu, pandemi döneminde çocuklar için online oyunlar hazırladı.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından yayımlanan oyunların senaryolarının hem eğitici hem de bilgilendirici olmasına özen gösterildi.
Sanatsal etkinlikleri düzenlemenin pandemi nedeniyle neredeyse imkânsız hale geldiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “Ama çocukların sanatsız yetişmesi gelecekte çok büyük eksikliklere yol açacak bir tehlike. Çocukların kitap okumadan, tiyatro izlemeden büyümesini istemiyoruz. Genç arkadaşlarımız da bu düşünceden hareketle oyunlarını çocukların ilgisini çekecek şekilde dijital olarak hazırlıyorlar. Oyunlarımız Balçovalı çocuklar kadar internete erişimi olan her çocuğumuz için de açık. Umarım en kısa zaman da tiyatro salonları çocuklarımızın kahkahaları ile şenlenir” diye konuştu.
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