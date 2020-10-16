Virüs savaşçısıydı, ölmeden önce uyardı: Herkes dikkatli olmalı

16 Ekim 2020 Cuma, 09:47

Koronavirüse yenilen Aydın Tabip Odası Başkanı, Cumhuriyet’e verdiği demeçle vatandaşları uyararak, “Kuşadası barlar sokağına gidin hastalığın nasıl bulaştığını görürsünüz. İnsanlar ilk baştaki gibi tedirgin değil. Bir umursamaz tavır içerisinde. Herkes dikkatli olmalı ve önlemini almalı” açıklamasında bulunmuştu.

Ekimin ilk haftasında koronaya yakalanan Dr. Ülkü, durumunun ağırlaşması üzerine sevk edildiği Ege Üniversitesi Hastanesi’nde yaşam savaşını kaybetti. Salgının yayılmasını engellemek için STK temsilcilerini, yerel yöneticileri ve vatandaşları sık sık uyaran, sosyal medyada ve basında açıklamalarda bulunan Dr. Ülkü, Cumhuriyet’in Egesi’ne önemli değerlendirmeler de yapmıştı.

Geçen aylarda gazetemizin sorularını yanıtlayan Op. Dr. Esat Ülkü, Aydın’da vaka sayısının ciddi oranda arrtığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırmıştı. AVM’lerin açılması ve seyahat yasağının kalkmasının salgının yayılma hızını artırdığını belirten Ülkü, “Kuşadası barlar sokağına gidin, hastalığın nasıl bulaştığını görebilirsiniz. İnsanlar ilk baştaki gibi tedirgin değil. Bir umursamaz tavır içerisinde. Ben insanları analiz edemiyor, anlayamıyorum. Kendim şahsen düğüne ve cenazeye gitmiyorum. Vaka sayılarında artış var ve herkes dikkatli olmalı ve önlemini almalı. Yoksa vakalar ilk baştaki rakamlara döner” demişti.

Öte yandan Ülkü'nün evdeki yardımcısının ve yakınlarının da koronavirüse yakalandığı belirlendi. Ülkü’nün yardımcısının virüse daha önce yakalandığı ve çevresindekilere bulaştırdığı değerlendiriliyor.