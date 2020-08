Virüs tırmanışta

28 Ağustos 2020 Cuma, 09:36

Türkiye genelinde, koronavirüs vakaları gün gün artmaya devam ederken, Ege Bölgesi’nde bulunan illerde korkutan vaka haberleri geliyor. 1 Haziran öncesi olan günlük vaka sayısı ağustos ayı itibarıyla 10 katına çıktı. Bazı hastanelerin pandemi servislerinde yoğunluklar yaşanırken, sağlık çalışanlarında koronavirüse yakalananlar oldu. Tabip odaları başkanları, vakalarda gözle görünür artış yaşandığını açıkladı.

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı: İzmir’de önceki döneme göre gerçekten bir vaka artışı var. Her ne kadar hastanelerde yoğun bakımlarda kritik bir doluluk olanı yoksa da özellikle her gün yapılan COVID test pozitif olgu sayıları artıyor. Yani ortalama 350- 450 arasında değişen bir test pozitifliği var. Bazı işyerlerinde vakaların arttığı hatta üretime ara verdiklerine dair duyumlarımız var. Keza kamu dairelerinde de Covid pozitifi duyuyoruz. Her ne kadar Ege Bölgesi tüm Türkiye’ye bakıldığında sanki vaka sayıları düşükmüş gibi gösterilse de Sağlık Bakanlığı tarafından öyle değil. Bizdeki sayılar açıklanan 1400 sayısıyla çok örtüşmüyor. Aslında tüm Türkiye’de artış var. Her tarafta bir vaka artışının olduğu ifade ediliyor. Bayram, turistik seyahatler, maske ve fiziksel mesafe kuralının büyük ölçüde uyulmaması ve kontrol edilmemesi bu artışta büyük önemi var. Önümüz sonbahar. O yüzden bu sürece yönelik tedbirlerin şimdiden ciddi bir şekilde alınması gerekiyor.

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Esat Ülkü: Aydın’da vaka sayısının arttığı çok bariz. Bunu hastane yoğunluğundan, köylerin ve mahallelerin karantina altına alınmasından daha net götürüyoruz. Bunlar mart ve nisan aylarında ilimizde olmayan şeylerdi. AVM’lerin açılması, seyahat yasağının kalkması başlı nedenler. Aydın’ın yoğunluğunu Kuşadası ve Didim oluşturuyor. Örneğin Kuşadası barlar sokağına gidin nasıl bulaştığını görebilirsiniz. İnsanlar ilk baştaki gibi tedirgin değil. Bir umursamaz tavır içerisinde. Ben insanları analiz edemiyor, anlayamıyorum. Kendim şahsen düğüne ve cenazeye gitmiyorum. Vaka sayılarında artış var ve herkes dikkatli olmalı ve önlemini almalı. Yoksa vakalar ilk baştaki rakamlara döner.

Denizli Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Rıza Hakan Erbay: Rakamların oldukça yüksek olduğunu biliyor, gözlemliyoruz. Ama valilik ve sağlık müdürlüğünden verileri alamıyoruz. Salgında birinci ve en önemli önlem hareketi kısıtlamak. Salgını başında da olduğu gibi uluslararası uçuşlar, hareketlilik, şehirden şehire hareketlilik, sokağa çıkma kısıtlamaları bunların hepsi önemliydi. 1 Haziran’dan sonra biraz da yorgunluk, bıkkınlık, tükenmişlik ve insanlarda bana bir şey olmaz önyargısıyla maalesef birdenbire bir gevşeme oldu. Standart bir normalleşme süreci değil de aniden ve tümüyle neredeyse önlemler bırakıldı. Kurban Bayramı ile de çok yoğun bir hareketlilik yaşadık. Bizim önerimiz her zaman için Bilim Kurulu’nun siyaseti bırakıp, epidemiyoloji ve halk sağlığının gereklilikleri doğrultusunda hareket edilmesi ve onun önerilerine uyulması. Bunun için de açık, şeffaf ve doğru bilginin paylaşılması gerekir. Doğru bilgi paylaşılırsa, rakamların yüksekliği halk tarafından görülürse muhakkak halk da önlemleri ciddiye alacaktır.

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran: 1 Haziran’dan sonra alınan kararlar toplu şekilde uygulamalar, düğünler, cenazeler, bayram ziyaretleri ve özellikle tatiller gibi açılımlarla inişe geçmiş hastalık tekrar yükselişe çıktı. Yani bir ikinci dalga şeklinde değil. Birinci dalganın ikinci piki diyebiliriz. Tam sönmeden birinci dalga tekrar bir hızlanmaya başladı. İşçiler de çalışanlar da, sokakta olmak zorunda kalan kesim daha fazla bu hastalığa yakalandığını biliyoruz ve son süreçte daha da üzücü durumlar gelişti. Ölümlerin artması tedirginlik yarattı, buranın sanayisi de İzmir ve çevre illerle de bağlantılı olduğu için özellikle o taraflara da hastalığın sıçraması söz konusu. Manisa’da hazirandan önce 10-20 vaka varken şu an 300 rakamlarından bahsediyoruz. Günlük vaka sayısı 10 katı arttığını söyleyebiliriz. Önlemler biraz gevşedi, filyasyon çalışmaları da biraz yumuşamıştı. Testler yapılmıyordu, karantinalar tam olarak uygulanmıyordu. Yani tam olarak denetlenemiyordu. Şimdi biraz daha sıkı önlemler alındı. Fabrikalarda da önlemler artırıldı. Yani bu önlemler alınmazsa bu sayının ekim-kasım aylarında artık sağlık kurumlarının bal edemeyeceği, üstünden kalkamayacağı bir seviyeye gelebilir, endişemiz bu.

Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Cafer Şahin: 1 Haziran’dan itibaren her şey normal seyrine dönmüş algısı ile, turizm, düğün, toplantılar gibi insanların bir arada bulunabilecekleri aktiviteler serbest olunca iş çığırından çıktı. Otorite yani tek adam rejimi 1 Haziran itibarıyla biz devlet olarak elimizden geleni yaptık, bundan sonrası artık bireylere ait diyerek insanları serbest bıraktı. Bireylere pandemi gibi ağır bir süreci havale ederseniz, bireylerin buna uymayacağı kesindi. Odalar ve TTB olarak bunu hep vurguladık. Günlük vaka sayısı 10 ise şimdi 100 oldu yani 10 katı gibi bir artış var. Covid hastanesi olarak belirlenen birimlerde servisler dolmuş durumda. Covid-19 pozitif olan insanlar evlerinde tedavi ediliyorlar, iş çığırından çıkmış durumda şu an. Bu durum Muğla’da ve Türkiye’nin genelinde bu şekilde. Sadece Muğla değil İzmir de aynı, Güneydoğu’da da benzer durum yaşanmakta. Turizm ekonomiyi canlandırsın diye turizm bölgelerindeki birçok tedbir göz ardı edildi. Ancak öbür taraftan diğer aktivitelere de izin verildi. Düğün dernek, halı saha, lokantalar, toplu taşıma kullanımı virüsü yaygınlaştırdı. İşyerlerinde önceden servislerde yarı doluluk oranı varken şimdi tam doluluk uygulamasına geçildi bunun sonucunda da iş yerlerindeki vaka sayıları artmaya başladı.

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet Uçan: Doluluk oranlarında çok fazla sıkıntımız yok Balıkesir’de. Şehir hastanesi tıklım tıklım dolu değil ama giderek her gün biraz daha artıyor. Vaka rakamlarında, mayıs düzeyine kadar geldik. Şu anda Balıkesir’de günlük 50 vakaya kadar geliyor. Haziranda bayağı düşüktü. Turizm sezonu açıldıktan sonra, 5 milyon öğrenciyi sınava alıp tatile gönderdikten sonra maalesef bu sayılar hazirandan itibaren artmaya başladı. Şu an son dönemin en yüksek sınırındayız.