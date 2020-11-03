‘Virüsün ‘D614G’ adı verilen mutasyonu orijinalinden daha bulaşıcı olabilir’
ABD’de yapılan bir çalışmada mutasyona uğrayan koronavirüsün daha bulaşıcı olabileceği ifade edildi.
Şu anda dünyayı etkisi altına alan SARS-CoV-2 koronavirüsün mutasyona uğramış son halinin daha bulaşıcı olabileceği belirtildi.
ABD’nin Teksas eyaletinde bulunan Houston şehrinde bir hastanedeki 5 bin Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir çalışmada, enfeksiyonların yüzde 99,9'unun virüsün ‘D614G’ adı verilen bu mutasyona uğramış halinden kaynaklandığı ortaya çıktı.
Bulgunun, küresel vakaların yüzde 85'ini oluşturan mutasyonun, alt türlerinden daha bulaşıcı olduğu yönündeki teoriyi desteklediği ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
- Depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtü nedir?
- Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
- Kızılay bu maaşları ödeyebilmek için yardım istiyor
- Ayda bebek 91. saatte kurtarıldı!
- Leicester City, Cengiz Ünder'i konuşuyor
- İzmir'in Urla ilçesinde deprem!
Video Haberler
- Marmara’da beklenen büyük deprem için tarih verdi
- İzmir'e maske bağışlarken gözyaşlarını tutamadı
- CNN Türk spikerinin canlı yayında çok zor anları!
- İzmir'e giden yardım kolisinde ağlatan not
- İzmir’de yaşanan tsunaminin yeni dehşet görüntüleri
- Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı
- İstanbul'da yol verme yüzünden çıkan kavga kamerada
- Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum
- Deprem anının dehşete düşüren yeni görüntüsü
- Yaşamlarını yitiren ikizlerin röportajı ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
- Depremzedelerin üzerine örtülen alüminyum örtü nedir?
- Deprem sonrası müteahhitlere gözaltı
- Kızılay bu maaşları ödeyebilmek için yardım istiyor
- Ayda bebek 91. saatte kurtarıldı!
- Leicester City, Cengiz Ünder'i konuşuyor
- İzmir'in Urla ilçesinde deprem!