Vitor Hugo " Üst sıralara çıkmaya konsantre olduk"

02 Aralık 2020 Çarşamba, 12:08

Trabzonspor'da 7 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan Sivasspor maçı hazırlıkları devam ederken, Brezilyalı stoper Vitor Hugo, basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'den daha önce de teklifler aldığını söyleyen Hugo, "Türkiye'den daha önceki yıllardan teklifler almıştım. Ailemle görüşerek Sao Paolo'ya ve İtalya'ya gitmiştim. Tecrübeler kazandım. Bu yüzden ülke hakkında bazı analizlerim vardı. Trabzonspor'dan teklif almak onur vericiydi. Tarihi başarılarla dolu. Geçen sezon son anda kaçırılan bir lig var. Türkiye Kupası kazanıldı ve hala kazanılacak bir Süper Kupa var" dedi.

Trabzonspor'daki alışma sürecinin bittiğinin altını çizen Hugo, "Performansımla birlikte kulübün bana gösterdiği değerin karşılığını vermek istiyorum. Alışma dönemim bitti. Her maç kendimi daha iyi hissediyorum. Hocamız çok tecrübeli, onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Savunmadaki başarımızı takım olarak gösterdiğimiz reaksiyonlara bağlı" diyen Hugo, "Edgar müthiş bir oyuncu. Onunla oynayabildiğim için çok şanslıyım. Savunmada oynayan 4 kişinin aynı dili konuşması da çok önemli faktör. Ama iş bizde bitmiyor. Nwakaeme ve Ekuban'ın da bize çok yardımı oluyor" diye konuştu.

Hugo, maç kazanmaya ve ligde üst sıralara çıkmaya konsantre olduklarını da sözlerine ekledi.