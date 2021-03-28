Vitrindekiler...

28 Mart 2021 Pazar, 00:06

Olduğu Kadar Güzeldik / Mahir Ünsal Eriş / Can Yay. / 136 s.

Okumuşlar, okuyamamışlar, fakirliğin batağındaki yaşamlar; ev içi kavgalar, terk edenler, terk edilenler; heba olan masum yaşamlar... Ya da yaşamını zindana çeviren sevgiliyi unutayım derken bir yabancının düğününde başkalığı tadanlar. Büyümek, geçinmek için bin dereden su getirenler. Top peşinde koşanlar, kızının çeyizini örenler… Bir otostopla geçmişe, lise yıllarına dönenler ve tesadüfle altüst olan hayaller. Çay bahçeleri, düğün salonları, daracık ev içleri, camlarında yankılanan şarkılar ve feryatlar. Bandırma, Erdek, Susurluk, Samsun ve sokaklar, sokaklar… Olduğu Kadar Güzeldik; Eriş’in ince ince işlediği onca hüzne, umutsuzluğa ve acıya karşın yaşam sevgisiyle dolu bir yapıt.

Düşler ve Hiçlik / Can Sarıçoban / Tilki Yay. / 175 s.

Düşler ve Hiçlik, çağdaş sanat çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında sergilenen fotoğraf sanatçısı Can Sarıçoban’ın ilk kitabı. Üçüncü bir şahıs üzerinden anlatılan; yabancılaşma, ait olamama ve anlamsızlık duygusuyla mücadele eden, varoluş sancıları yaşayan ve uzaklara gitme, yeni şeyler keşfetme tutkusu içinde olan Atilla’nın hikâyesi. Ve uzaklardaki bir geçmiş ve gelecek arasına sıkışmış genç bir delikanlının gözünden her keşfedişin aslında kendini, kendinden bir parçayı keşfetmek olduğunun anlatılması. Kitabın kapak fotoğrafı Sarıçoban’ın “Le Peysage De La Solitude’” isimli sergisinin bir parçası.

Gittikçe Yakın / Salih Bolat / Varlık Yay. / 304 s.

Bolat'ın denemelerinden oluşan kitabı, şiirin estetik ve kültürel arka planıyla ilgili eleştirel bir bakış açısı sunuyor. Değişen yaşam şartlarıyla birlikte şiir nasıl dönüşüyorsa ona eşlik eden düşüncenin de dönüştüğünü gösteriyor. Behçet Necatigil, Melih Cevdet Anday, İlhan Berk, Attilâ İlhan, Edip Cansever, Gülten Akın, Arif Damar, Enver Gökçe, Hasan Hüseyin, Metin Altıok, Behçet Aysan, küçük İskender, Oruç Aruoba, Hüseyin Ferhad, Adnan Azar gibi önemli şairleri, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Muzaffer İlhan Erdost gibi önemli yazarları mercek altına alan Bolat, gerçeklik ile dil, ideoloji ile estetik arasındaki ilişkileri tartışıyor.

“Yakın Okumalar” ve “Yakın Düşünceler” isimli iki bölümden oluşan kitaptaki denemelerde sadece edebî figürler hakkında anılardan, tanıklıklardan beslenen eleştirel denemeler yok; günlük hayat, yalnızlık, aşk, trenler ve garlar, ağaçlar, çocuk edebiyatı, ağlamak, yemek kültürü, kitabevleri, intihar, direniş, dağlar, umut-umutsuzluk ve pek çok evrensel insanlık durumu da yer buluyor.

TKP’nin 100 Yılı: Dünümüz, Bugünümüz, Yarınımız / Ekim İsmi / Yeni Ülke Yay. / 364 s.

TKP'nin 100 yıllık mirasını sahiplenenler bu bütünlüğü nerede görüyorlar? TKP’nin 100 Yılı, bu soruya yanıt arıyor. TKP’nin 100 yıllık tarihindeki önemli siyasal çalışmaların ve verilen mücadelelerin özetlendiği kitap çeşitli makalelerden oluşuyor. TKP’nin tarihindeki bazı öncü kadroların portrelerinin de aktarıldığı kitapta; TKP’nin 100 yıllık tarihinin köşe taşlarına bütünlüklü bir okuma sunmak ve 100 yılın deneyiminin bugünkü sosyalizm mücadelesiyle sağlıklı bağlar kurmasını sağlamak hedefleniyor.

Ütopyalar İyidir - Felsefe Yazıları: Bütün Yazıları 4 / Füsun Akatlı / Kırmızı Kedi Yay. / 408 s.

Akatlı’nın soran ve sorgulayan bir deneme üslûbu kullanarak, yalın ve gösterişten uzak bir dille kaleme aldığı felsefe yazıları Türkiye’nin felsefe tarihinde önemli bir yer tutar. Füsun Akatlı’nın, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlanan bütün yazılarının bu son cildinde yaşamını adadığı, öğretmenliğini yaptığı felsefe üzerine olan yazıları sunuluyor. Kendisinin de dediği gibi: “Bu yazıların; bir edebiyatçının felsefeci yanı ile, bir felsefecinin edebiyatçı yanının el ele verdiği denemeler olarak okunması dileğiyle”…

Kızıldan Yeşile / Kelime Ata / Tekin Yay. / 416 s.

Sivas’ı nasıl bilirsiniz? Türk-İslam ülküsüne sadık biriyseniz bu soruya “Söğüt” dersiniz, solcuysanız yumruğunuzu masaya vurup Celali yurdu dersiniz, Kemalist ideolojiyi benimsemişseniz “inkilâb ve mefkure”nizdir Sivas. Sünni iseniz “Müslüman şehri”dir sizin için, Aleviyseniz zaten merkezdir. Emek ve mücadeleyle aynı zamanda acı ve zulümle malûl bir merkez. Kelime Ata, kitabıyla bu merkezin Selçuklu İmparatorluğu’ndan günümüze kadarki seyrini tarihsel, sosyolojik, ekonomik ve siyasal yönleriyle inceliyor. 1980 öncesinde Aleviler ve sol-sosyalist örgütlenmeler arasında kurulan düş ortaklığının dinamiklerini irdeliyor. Yeniden vücut bulan İslamcılığın, Sivas’ta açtığı tahribatı ve sosyal yaşama vurulan darbeleri bir bir anlatıyor.

İmkânsız Bir Liste / Derya Erkenci / Doğan Kitap / 320 s.

Yazar Mert Zamangil bir sabah bakımsız bir motel odasında uyanır. Oraya neden ve nasıl geldiğini bir türlü anımsayamaz. Defterlerinden birinin arasında ortadan ikiye katlanmış bir sayfa bulur. Bu kendi el yazısıyla yazılmış 17 maddelik bir listedir. İlk maddede “Hande’yi bul” yazmaktadır. Aralarında kısa sürede dostluk gelişen motel sorumlusu Aysun’un da etkisiyle İstanbul’a dönmeye ve listedeki izleği takip etmeye karar verir. Eski sevgiliye ulaşmak için çıkılan bu gizemli yolculuk, ölen babası, hâlâ hayatta olan annesi ve ağabeyi üzerinden yaşanacak tuhaf bir geçmiş hesaplaşmasına dönüşecektir.

Adım Adım İrtica / Mehmet Bican / Galeati Yay. / 272 s.

Dinin politik araç olarak kullanılması, Hıyanet-i Vataniye Kanunu ile hangi siyasetçi döneminde yasaklandı? Hangi siyasetçi İstanbul’u İslam Dünyasının İkinci Mekke’si, Eyüp Sultan’ı da İkinci Kâbe’si yapmak üzere kolları sıvadı? MGK Toplantısında komutanların görüşlerine karşı çıkan Bülent Ecevit, Fetullah Gülen hakkında neler söyledi? Tansu Çiller döneminde neler yaşandı? Kenan Evren, anı defterine müfredata konulan din dersleri ile ilgili ne yazdı? Ya Erbakan, Süleyman Demirel dönemleri? Her dönem laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temeline konulan bir dinamit oldu. Geçmişte ve günümüzde bu tehlikeye tanık olanların kimileri kahroldu, kimileri alkış tuttu. Bu sürece tanık olan, sürecin kahramanlarını yakından tanıyan gazeteci ve bürokrat Mehmet Bican kitabında tüm bu konularda hafızaları tazeliyor.

Türkçü Devlet Adamı Mahmut Esat Bozkurt / Hayri Yıldırım / Hitabevi Yay. / 590 s.

Bozkurt’un yaşam öyküsünün kaleme alındığı kitapta; Birinci Meclis’teki yeri, Medeni Kanunun kabul edilmesini sağlayan Adalet Bakanı olması, Bozkurt-Lotus davasını kazanması, kişiliği, yapıtları ve hakkında yazılanlar üzerinde duruluyor. Kaynak niteliğindeki kitapta geniş bir kaynakça ve dizinin yanı sıra, yüzden fazla dipnot sunuluyor.

Gölgedeki Sırlar / Rana Erol / Bilgi Yay. / 420 s.

Öldürdüğünü düşündüğü genç kızın hayalini kendine yakın arkadaş edinen Sirap, sırlarla dolu olduğunu keşfettiği hayatına tutunmaya çabalar. Özlemle beklediği ilk bebeğinin doğumuna iki hafta kalmıştır. İnsanların karanlık yüzünü ısrarla görmezden gelen Sirap, sırlar açığa çıktıkça yumduğu gözlerini aralamak zorunda kalır. Lanetli olduğuna inanan genç adam, gerçekleri öğrendiğinde bu karanlığın içinden çıkabilecek midir? 1800’lü yılların sonuna doğru Anadolu’da cinayetler, ihanetler, saldırılar arasında sıkışan cesur insanların sevgiye ve dostluğa olan tutkusunu, birbirlerine düşmanlaştırılmaya çalışılan farklı kültürlerden insanların aralarındaki güçlü bağları tarihsel olaylarla dayandırarak aktaran Gölgedeki Sırlar, kahramanlarının gülümsemelerindeki acıyı başarıyla resmediyor.

Kral Salomon’un Bunalımı / Emile Ajar / Çev.: Tahsin Yücel / Sel Yay. / 238 s.

Bulaşıcı bir iyimserlik, yıkıcı bir ironi ve yürekte taşınması güç hassasiyetler kuşanmış, tüm toplumsal önyargı ve klişeleri tehlikeye atan karakterleriyle faşizmin duyarsızlaştırdığı Fransız toplumuna meydan okuyan Romain Gary’nin Émile Ajar mahlasıyla kaleme aldığı Kral Salomon’un Bunalımı yazarın kıvrak zekâsı ve mizah anlayışının en olgun meyvelerinden biridir. Zaaflardan kibre, sarsılmaz inançlardan amansız kararlılıklara insan doğasını tüm yönleriyle keşfe çıkan Gary, ömrünü yaşamın çetrefilli virajlarında kaybolmuş insanlara destek olmaya adamış geçkin ve vakur bir beyefendiyle kalbindeki temiz duygulara tutunmuş bıçkın bir taksicinin yollarını kesiştiriyor ve bir dünya algısıyla okurun insanlığa dair inancını tazeliyor.

Ortaçağ’da Felsefe / Etienne Henri Gilson / Çev.: Ayşe Meral / Doğu Batı Yay. / 991 s.

Fransız düşünür, Sorbonne’un Ortaçağ felsefesi uzmanı, Académie Française üyesi Étienne Gilson, kitabında “aklın büyük ustaları” ile “imanın şövalyeleri”ni bir araya getiriyor. Akıl, metafizik, felsefe, teoloji, inanç ve skolastik düşünce üzerine yapılan en temel tartışmalara yer veriyor. Modern insan için çağların en gizemlisine tüm derinliğiyle ışık tutuyor.