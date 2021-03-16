Vodofone Park'ta fark 1'e indi
Beşiktaş Kupa'da Başakşehir'i ağırlıyor. İki ekip 3 gün önce ligde karşılaşmıştı.
Beşiktaş Kupa'da Başakşehir'i ağırlıyor. İki ekip 3 gün önce ligde karşılaşmıştı.
BJK 2-0 BŞK
Mücadele karşılıklı uzun top denemeleri ile başladı.
8' GOL İPTAL! Ghezzal'ın duran toptan yaptığı ortaya çok klas bir kafa vuruşu yapan Welinton ofsayttan kaçamadı. Gol iptal.
17' GOL! Aboubakar rakibinden çok şık sıyrıldı dar açıdan Mert'in yanına vurdu, çok şık bir gol attı. 1-0
22' GOL! Beşiktaş korneri paslaşarak kullandı Nkoudou kesti Vida çok sert vurdu. 2-0
45+2 Ndayishimiye bomboş pozisyonda kafayı dışarı vurdu.
60' GOL 2. yarıda Deniz Türüç, kaleciden dönen topu ağlara yolladı.
Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar.
Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Ndayishimiye, Deniz, Visca, Demba Ba.
Video Haberler
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
En Çok Okunan Haberler
- Canlı yayında çocuğunu taciz eden baba gözaltına alındı
- Erdoğan'ın koruma polisi yaşamına son verdi
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- İçişleri'nden 81 ile genelge: Yarın gün boyu sürecek
- Korumanın intiharında CHP'den 'Soylu' tepkisi
- Demirtaş AİHM kararını hatırlattı, 'reddi hakim’ istedi
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- Ümit Özdağ, yeni partisini ve yol arkadaşlarını açıkladı
- Sahte Elon Musk hesabı yüzünden 560 bin dolar kaybetti
- İkinci el araç alacaklar kötü haber