Vodofone Park'ta fark 1'e indi

16 Mart 2021 Salı, 20:14

Beşiktaş Kupa'da Başakşehir'i ağırlıyor. İki ekip 3 gün önce ligde karşılaşmıştı.

BJK 2-0 BŞK

Mücadele karşılıklı uzun top denemeleri ile başladı.

8' GOL İPTAL! Ghezzal'ın duran toptan yaptığı ortaya çok klas bir kafa vuruşu yapan Welinton ofsayttan kaçamadı. Gol iptal.

17' GOL! Aboubakar rakibinden çok şık sıyrıldı dar açıdan Mert'in yanına vurdu, çok şık bir gol attı. 1-0

22' GOL! Beşiktaş korneri paslaşarak kullandı Nkoudou kesti Vida çok sert vurdu. 2-0

45+2 Ndayishimiye bomboş pozisyonda kafayı dışarı vurdu.

60' GOL 2. yarıda Deniz Türüç, kaleciden dönen topu ağlara yolladı.





Beşiktaş: Utku, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan, Dorukhan, Josef, Ghezzal, Oğuzhan, N'Koudou, Aboubakar.

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Berkay, Ndayishimiye, Deniz, Visca, Demba Ba.