Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi’nde rakipler belli oluyor
Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın çeyrek finaldeki rakipleri yarın belli olacak
Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV) kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın çeyrek finaldeki rakipleri yarın belli olacak.
CEV’in Lüksemburg’ta bulunan genel merkezinde düzenlenecek kura çekimi; Türkiye saati ile 14.00’te başlayacak. Kura çekimi, CEV YouTube kanalından canlı yayınlanacak. Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları 23-25 Şubat’ta, ikinci maçlar ise 2-4 Mart tarihleri arasında oynanacak.
Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank’ın yer alacağı grup torbaları şu şekilde:
1. Torba
Eczacıbaşı VitrA (TÜRKİYE)
VakıfBank (TÜRKİYE)
A.Carraro Imoco Conegliano (İtalya)
Igor Gorgonzola Novara (İtalya)
2. Torba
Fenerbahçe Opet (TÜRKİYE)
Savino Del Bene Scandicci (İtalya)
Unet e-work Busto Arsizio (İtalya)
Grupa Azoty Chemik Police (Polonya)
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