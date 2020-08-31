Voleybolda gurur federasyon başkanının!
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda birinci olan milli takımı kutladı.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda birinci olan milli takımı kutladı.
TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ay-yıldızlı voleybolcular için yayımladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen CEV U19 Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda final müsabakasında Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek altın madalya kazanma başarısı gösteren 19 Yaş Altı Genç Kız Milli Takımımızı tebrik eder, elde edilen başarılı sonuçlarla Türk voleybolunun gücünü bir kez daha tüm dünyaya gösteren başta milli sporcularımız ve teknik ekip olmak üzere başarıda emeği geçen tüm kulüplerimizi ve camiamızı kutlarım."
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