Volkan: Sokaktan 11 adam toplasak Galatasaray'ı yeneriz
Volkan Demirel, derbi öncesi FB TV’ye açıklamalarda bulundu.
Süper Lig’in 24. haftasında Cumartesi günü Kadıköy’de Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Süper Lig’de ilk iki sırayı paylaşan iki devin mücadelesi öncesinde sarı-lacivertli takımda antrenörlük yapan Volkan Demirel, derbi öncesi FB TV’ye açıklamalarda bulundu.
İşte Volkan Demirel’in dikkat çeken sözleri;
– Fenerbahçeliler bu takıma güvenmeye devam etsin. Ben bu takımı, havasını biliyorum. Fenerbahçe taraftarı rahat olsun, haftasonu onlar için bayram olacak. Geçen sene bir istisna oldu. Derbi galibiyetine bir sene ara verdik. 20 senede bir olur, belki 50 senede bir olur. Bundan sonra hiç olmayacak. Yine bir seri yakalayacağız.
– Felipe Melo, bana iki penaltı attı. Birini ben kurtardım, birini dışarı attı. Melo’yu iyi analiz ettim. Elini havaya kaldırırsa, ayak içi sola vuruyor yerden, hareket yapmıyorsa düz vuruyor. O yüzden kurtardım ve güldüm.
“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DERBİSİ”
– Fikstür çekildiğinde önce ilk haftaya sonra derbiye bakılır. Galatasaray ile ne zaman ve nerede oynayacağımıza bakarız. Türkiye’nin en büyük derbisi Fenerbahçe – Galatasaray’dır. Bunu dünya söylüyor.
“11 ADAM TOPLASAK YENERİZ”
– Derbilere rahat hazırlanırdım. Fenerbahçe’ye imza attığımda Galatasaray’ı 6-0 yendik. O maçı locada izledim. O gün dedim ki, ‘Burada derbileri kazanırız.’ Dışarıdan 11 adam toplasak, onlar da toplasa, yine biz kazanırız.
“BEŞİKTAŞ’TAN TEKLİF ALDIM”
– Yurt içi ve yurt dışından çok teklif aldım . Beşiktaş’tan teklif aldım, istedikleri dönemler oldu. Ancak Fenerbahçe’ye hiçbir zaman rakip olmak istemedim. Fenerbahçe’ye karşı rakip olsam ‘Ben oynamam’ derdim. Futbolu bırakırken de teklifler geldi, Fenerbahçe’ye rakip olacağım için bırakma kararı aldım. Hocamız, yanında olmamı istedi.
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