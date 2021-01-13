WhatsApp’ın temsilcisi, yeni sözleşmenin amacını açıkladı

13 Ocak 2021 Çarşamba, 14:09

WhatsApp temsilcisi Alison Bonny, kullanıcılara yönelttikleri yeni gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklamalar yaparak, mesajların başkaları tarafından okunacağı iddiasını reddetti.

Habertürk’ten Oray Eğin'e konuşan Bonny, “Öncelikle sitemize bir infografik koyarak nelerin değiştiğini ve değişmediğini belirttik. WhatsApp’teki yazışmalar ve aramalar hâlâ şifreli. Hiç kimse okuyamaz. Ne WhatApp ne Facebook” dedi.

Kullanıcılara sunulan yeni sözleşmenin Facebook’la veri paylaşımı konusunda bir değişiklik yaratmayacağını belirten Bonny, sözleşmenin amacına dair ise şunları söyledi:

“Bu güncelleme ekim ayında duyurduğumuz gibi ticari yazışmalarla ilgili. Şirketlerin Facebook tabanlı hizmetleri sağlayarak yazışmalarını kontrol etmelerine dair. Facebook’la yazışmaları paylaşmaya zorladığımız bilgisi doğru değil. Gelecekte şirketlere Facebook tarafından güvenli hosting hizmetleri sunulacak, bu güncelleme bu konuyla ilgili. Şirketler müşterileriyle WhatsApp üzerinden yazışabilecek, sorulara yanıt verecek, fatura gibi faydalı kayıtları yollayabilecekler.”

WhatsApp’ın kullanıcıların konuşmalarını dinleyemeyeceğini, herkesin kimle yazıştığının ya da aradığının kaydını tutamayacağını dile getiren Bonny, konum bilgilerini ve adres defterindeki isimlerin de Facebook’la paylaşılamayacağını kaydetti.

TÜRKİYE’DEKİ YETKİLİLERE YANIT

Gizlilik sözleşmesine ilişkin olarak Türkiye'den yetkililerin yaptığı açıklamaları incelediklerini ifade eden Bonny, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu güncelleme WhatsApp’in Facebook’la veri paylaşım haklarını genişletmiyor, her nerede olurlarsa olsunlar kullanıcıların arkadaşları ya da aileleriyle yazışmalarını etkilemiyor. WhatsApp herkes için güvenli ve gizli iletişim sağlamaya yükümlüğünü yerine getirmeye devam edecektir.”