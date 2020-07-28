WhatsApp'ta yeni dönem
Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp'a aynı hesabı birden fazla cihazda kullanma özelliği geliyor.
Dijital dünyanı en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması konumunda olan WhatsApp bir kez daha platforma entegre etmeye hazırlandığı yeni özelliği ile gündemde.
Özellikle corona virüs salgını sonrası pek çok iletişim odaklı uygulama gibi kullanım oranı artan WhatsApp'ın platforma entegre edeceği özellik beta sürümünde bulunan bilgiler ile netlik kazandı.
NTV'nin WABetaInfo’dan aktardığına göre, Facebook tek bir WhatsApp hesabını birden fazla hesaba bağlama desteğini getirmeyi planlıyor.
Aynı habere göre, 4 cihaza kadar desteklenecek bu yeni özelliğin SMS’le gelen bir doğrulama koduyla gerçekleştirilecek.
Haberde WhatsApp'ın söz konusu özelliği test ettiğini gözler önüne seren beta çalışmalarına ait görüntülere de yer verildi.
Söz konusu özelliğin aktif hale getirilmesinin ardından adından da anlaşılacağı üzere WhatsApp farklı cihazlardan aynı anda kullanılabilecek.
Uzun süredir en büyük rakibi Telegram'da yer alan özelliğin WhatsApp'a ne zaman entegre edileceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.
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