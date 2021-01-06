Whatsapp'tan 2021'de yayınlaması beklenen 6 yeni özellik

06 Ocak 2021 Çarşamba, 00:00

WhatsApp‘ın yaklaşık 1 aydır çeşitli özellikler üzerine çalıştığı açıklanmıştı. Söz konusu özelliklerden bazıları üzerine çalışmalar devam ederken, bazıları da beta biçiminde test ediliyor.

Whatsapp'tan 2021'de yayınlanması beklenen 6 özellik şu şekilde:



Çoklu cihaz desteği: Yeni özellik kullanıcıların cihazlarını birbirine bağlayarak tek hesapta görüntülemesine olanak sağlayacak

WhatsApp Web masaüstü uygulamasıyla arama yapma: Özelliğin kullanıma girmesiyle masaüstü uygulamalarından sesli arama yapılabilecek.

Videoları sessize alma: Uygulamanın kullanıcılara videoları sessize alabilecekleri bir özellik sunması bekleniyor.

Tatil Modu: WhatsApp, bir süre önce bu özelliği 'Arşivlenen Sohbetleri Yoksay' adı altında geliştirmeye başlamış, ardından çalışamaları durdurmuştu. Tatil Modu (Vacation Mode) ile söz konusu özellik bir kez daha gündeme geldi. WhatsApp'ın önümüzdeki günlerde bu özelliği Android kullanıcılarına sunması bekleniyor.

Sigorta: Platform, bu özellik ile Hindistan'daki kullanıcılarının WhatsApp üzerinden sağlık sigortası ve emeklilik programları satın almalarının yolunu açacak.

Kaçırılan grup aramalarına dahil olma: Bu güncelleme ile kullanıcılar kaçırdıkları grup aramalarına sonradan dahil olabilecek. Böylece artık katılımcı eklemek için grup görüşmesinin yeniden başlatılmasına gerek kalmayacak.



