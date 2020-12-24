WSJ: Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları satışa çıkarıldı

24 Aralık 2020 Perşembe, 10:41

1924'ten bu yana aralarında "James Bond" başta olmak üzere Hollywood'da birçok yapımı hayata geçiren Metro Goldwyn Mayer Stüdyoları iflas etti. Şirketin kütüphanesinde 4 bin film ve toplamda 17 bin saatlik televizyon projesi bulunuyor.

Beyazperde'nin The Wall Street Journal'dan aktardığına göre, şirketin tüm film arşivi ve dizi içerikleri stüdyoyla birlikte satışa çıkarıldı. Şirketin piyasa değerinin 5.5 milyar dolar olduğu iddia edilse de stüdyonun satın alınıp alınmayacağı şimdilik bilinmiyor.

MGM'nin kütüphanesinde "Gone with the Wind"den "The Hobbit" serisine; "The Wizard of Oz"dan "Ben Hur"e kadar birçok kült yapım yer alıyor. Üçüncüsü çekilecek olan "Creed"in de MGM'nin iflasıyla birlikte farklı bir stüdyo altında geliştirileceği düşünülüyor.