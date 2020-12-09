Yabancılar konutta akıllı ve eşyalı ev istiyorlar

09 Aralık 2020 Çarşamba, 09:16

Birçok ülke vatandaşı, yatırım, uzun süreli yaşam veya yaz aylarında tatil amaçlı Türkiye'de konut satın alıyor. Bu yıl pandemi nedeniyle mart-temmuz ayları arasında uluslararası uçuşların durdurulması nedeniyle satışların düştüğü sektörde, uçuşların kademeli olarak yeniden açılmasıyla ağustos ayı itibarıyla konut satışları artışa geçti.

EKİMDE YÜZDE 23 ARTIŞ

TÜİK verilerine göre, ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'de yabancılar toplam 31 bin 797 konut satın aldı. Toplam satış pandemi nedeniyle yüzde 13 geriledi. Ekim ayında ise 5 bin 331 konut satıldı. Geçen yılın ekim ayına göre yüzde 23,1 artış gerçekleşti. Türkiye'den en çok konutu, Irak, İran, Rusya, Afganistan, Kazakistan, Kuveyt, İngiltere, Almanya, Ürdün, Azerbaycan vatandaşları aldı.

EN ÇOK SATIŞ OLAN İLLER

Yabancıların en çok konut aldığı iller arasında ilk sırayı 14 bin 424 ile İstanbul aldı. İkinci sırada 6 bin 53 konutla Antalya gelirken, diğer iller Ankara; 2 bin 176, Bursa; 1068, Yalova; 1008, Mersin; 994, İzmir; 731, Samsun; 698, Sakarya; 678, Muğla; 613 olarak sıralandı. Ekim ayında Bursa haricindeki bu dokuz ilin tamamında geçen yıla göre yabancılara konut satışı artış gösterdi.







