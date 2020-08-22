Yanan evine değil, bıldırcınlarına ağladı: Onlar benim dostumdu

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 13:01

Yangın saat 10.30 sıralarında, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3581 Sokak'taki gecekonduda çıktı. Orhan Doğan'a ait gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, itfaiyeyi aradı. Bu sırada evinde uyuyan Doğan, komşuları tarafından alevler arasından kuratılarak, dışarı çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülürken, ev küle döndü. Evde soğutma çalışması yapan itfaiye ekipleri, kafesteki 3 bıldırcının yanarak, öldüğünü belirledi.

Bıldırcınlarının öldüğünü öğrenince gözyaşı döken Orhan Doğan, "Ben sokakta da yatarım. Evin yanması umurumda değil, bıldırcınlarım yandı. Her gün onlar öter ben dinlerdim. Yumurta yaparlardı. Onlar benim arkadaşımdı. Şimdi hepsi bulut oldu" dedi.



