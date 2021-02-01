Yapay zekada çığır açan gelişme: Ölen şarkıcının sesi geri getirildi

01 Şubat 2021 Pazartesi, 15:05

Yapay zeka teknolojileri alanında çalışmalar yürüten Supertone adlı şirket, geliştirdiği yeni yazılımla, ölümünden yaklaşık 25 yıl sonra, Güney Kore'nin sevilen şarkıcılarından Kim Kwang-seok'un yeni bir şarkısını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ölen insanların seslerini yeniden duyurabilmelerini sağlayan bu yeni teknoloji sayesinde şarkıcılar ölümlerinin ardından da yeni çalışmaları sayesinde hayranlarıyla buluşabilecek.

AİLESİNİN TEPKİSİ: KWANG-SEOK HAYATA DÖNDÜ

Güney Koreli halk müziği sanatçısı Kim Kwang-seok'un sesi, Güney Kore televizyonlarında yayınlanan "Yüzyılın Rekabeti: Yapay Zeka İnsana Karşı" adlı televizyon programının gelecek bölümünde yayınlanmak üzere 2002 yılında piyasaya çıkan "Seni Özledim" adlı şarkıya uyarlandı.

Programın yapımcılarından Kim Min-ji, "En çok önemsediğimiz ve endişelendiğimiz durum Kim'in ailesinin izniydi. Fakat yapay zekanın sesini ailesine dinlettiğimizde çok mutlu oldular. İlk başta temkinli yaklaşmışlardı, ancak sesi dinledikten sonra, Kim Kwang-seok'un hayata döndüğünü düşündüler" dedi.

SES TELLERİNİ BİREBİR TAKLİT EDİYOR

Programın baş yapımcısı Nam Sang-moon, "Önemli olan duyguları işin içerisine katmaktır. Her bir nota, doğal bir şekilde birbirine bağlı olmalı. Bu şekilde yazılımın kilit noktası olan duygular dinleyicilere tam olarak iletilebilir. Yazılımcılar, yapay zekayı insanın ses tellerini birebir taklit edebilecek şekilde geliştirdi" dedi.

Yapay zeka teknolojisine karşı çıkanlar da bulunuyor. 29 yaşındaki Güney Koreli Im Uk-jin, "En büyük endişem, yapay zekanın bir insan gibi davranması. Yalnızca insanların sahip olabileceği özgün beceri ve alışkanlıklar var. Eğer yapay zeka tüm bunları taklit edebilirse, gelecekte dünyaya insanlar değil yapay zeka hâkim olacaktır. Bu durum beni korkutuyor" dedi.