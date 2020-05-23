Yarasalarla dolu mağaraya girdi, yakaladığı yarasayı sevip öptü

Bursalı maceracı yarasalarla dolu mağaraya girip eline aldığı yarasayı öptü.

cumhuriyet.com.tr
23 Mayıs 2020 Cumartesi, 15:53

"Koronavirüs yarasalardan mı bulaştı" tartışmaları sürerken Bursa'da 'maceracı' olarak adlandırılan İbrahim Sargın, yarasalarla dolu bir mağaraya girip bu hayvanları inceledi. Sargın daha sonra eline aldığı yarasayı öptü.

Bursa'da kendini 'maceracı' olarak adlandıran İbrahim Sargın, yarasalarla dolu bir mağaraya girip video çekti. Burada uzun süre hayvanları inceleyen Sargın, eline aldığı bir yarasayı öpüp tekrar saldı.

Sargın, bir başka yarasanın da tüylerini "Korkma, korkma" diyerek sevdi.


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