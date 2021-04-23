'Yardım kolisinde' uyuşturucu sevkiyatında 3 sanığa 5'er yıl hapis
Samsun'da 'yardım kolisi' adı altında otobüsle piyasa değeri 530 bin TL olan, 52 bin 920 uyuşturucu hapı sevk ederken yakalanıp tutuklanan 3 sanık, yargılandıkları davada 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl temmuz ayında Safa K., Mustafa F.B. ve Furkan K.'nin kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerden Mustafa F.B. ve Furkan K.'nin kiralık otomobille İstanbul'a gidip döndüklerini belirledi. Plakası tespit edilerek takibe alınan otomobil, Kavak ilçesi Çakallı mevkisinde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.
'YARDIM KOLİSİ' DİYEREK OTOBÜSE VERDİLER
Çalışmayı derinleştiren polis ekipleri, şüphelilerin İstanbul'dan Samsun'a getirilmesi için bir otobüs firmasına 'yardım kolisi' teslim ettiğini belirledi. Otobüsteki yardım kolisinin Safa K. tarafından teslim alınacağını de saptayan ekipler, harekete geçti. Otobüsten koliyi Çakallı'da alacak olan Safa K., düzenlenen operasyonla yakalandı. Kolide yapılan incelemede 52 bin 920 uyuşturucu hap ele geçirildi.
5'ER YIL HAPİS
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan dava açıldı. Karar duruşmasına çıkan 3 sanık, 5'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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